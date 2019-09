Das Internationale Olympische Komitee sieht sich nicht in der Verantwortung für die politischen Verhältnisse in Gastgeberländern. IOC-Präsident Bach sagte dem Dlf, seine Organisation habe nur eine Verantwortung für die Olympischen Spiele.

Man sei keine Weltregierung, die dafür Sorge tragen könne, dass ein souveränes Land Gesetze verabschiede oder bestimmte Standards einhalte, sagte Bach im Deutschlandfunk. Eine Einmischung in Menschenrechtsfragen gehe über die Verantwortung des IOC hinaus. Kritik hatte zuletzt unter anderem die Vergabe von Spielen nach Peking hervorgerufen.

"Athleten sind keine Angestellten des IOC"

Der IOC-Präsident lehnt auch weiterhin direkte Zahlungen an Sportlerinnen und Sportler ab: Die Athleten seien keine Angestellten des Internationalen Olympischen Komitees, unterstrich Bach im Sportgespräch des Deutschlandfunks. Es gelte, beim Finanzierungskonzept die Mission der Olympischen Spiele im Auge zu behalten. Dazu gehöre die Sicherung der Universalität der Spiele. "Wir bieten mit den Olympischen Spielen den Athleten die Bühne ihres Lebens und sie werden dafür weitgehend unterstützt durch ihre Nationalen Olympischen Komitees", so Bach.



Den von Athletinnen und Athleten geäußerten Sorgen, das finanzielle Auskommen kaum bestreiten zu können, entgegnete der IOC-Präsident, in Deutschland werde "vielleicht auf hohem Niveau" geklagt. Wenn man dies mit der Situation der Athleten in 200 anderen Nationalen Olympischen Komitees vergleiche, etwa mit Athleten aus Afrika, aus Südamerika und aus Fernost, dann gebe es dort nicht die Möglichkeiten, wie es sie hierzulande gebe.

Bach verteidigt Reformen

Das deutsche Interesse an einer Bewerbung für Olympische Spiele nach 2028 wertet der IOC-Präsident als Zeichen, dass die im IOC unternommenen Reformen anerkannt werden. Die weiterhin bestehende Skepsis in der Bevölkerung sieht Bach nicht als alleiniges IOC-Problem: "Es gibt hier große Skepsis gegen fast alles und insbesondere alles, was eine große Zukunftsentwicklung betrifft. Aber der stellen wir uns auch. Wir haben mit unseren Reformen das Angebot gemacht und wir freuen uns, dass das sowohl hier in Berlin wie in Rhein-Ruhr angekommen ist und positiv aufgenommen wird." Deshalb ist der IOC-Präsident auch davon überzeugt, die zwei gescheiterten Olympia-Referenden seien "nicht wirklich eine Aussage der Deutschen über das Thema Olympische Spiele".



Ob Bach sich 2021 erneut als IOC-Präsident zur Wahl stellt, ließ er im Gespräch mit dem Deutschlandfunk offen. Darüber denke er im Augenblick noch nicht nach.



Das Sportgespräch sendet der Deutschlandfunk am Sonntag ab 23.30 Uhr.