Die Insolvenz des britischen Reisekonzerns Thomas Cook hat für viele Menschen dramatische Folgen. Was bedeutet der Konkurs des Unternehmens für Urlauber, Mitarbeiter und Aktionäre? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie sind die Urlauber abgesichert?

Insgesamt sind mehr als 600.000 Kunden, die Reisen bei Thomas Cook gebucht haben, direkt von der Insolvenz betroffen. Bei rund 150.000 von ihnen handelt es sich um britische Touristen, die nun an verschiedenen Destination der Welt festsitzen. Ihnen wird durch ein staatlich betriebenes Versicherungsprogramm geholfen. Es garantiert Urlaubern beim Ausfall eines in Großbritannien ansässigen Touranbieters die Rückholung aus dem Ausland.



Nach Angaben der britischen zivilen Luftfahrtbehörde (CAA) ist bereits eine großangelegte Rückholaktion angelaufen. Eine Flotte von Flugzeugen sei zu diesem Zweck bereits organisiert worden, hieß es. Die Aktion dürfte mindestens zwei Wochen dauern. Laut dem britischen Verkehrsminister Shapps handelt es sich um die größte Heimholung in der Geschichte des Vereinigten Königreichs in Friedenszeiten. Auch eine Internetseite für gestrandete Kunden ist geplant. Hunderte Mitarbeiter sollen in Callcentern und Anlaufstellen in Flughäfen im Einsatz sein.

Inwieweit sind deutsche Reisende betroffen?

Unmittelbar betroffen sind auch zehntausende deutsche Touristen. Von der Bundesregierung war am Wochenende keine Stellungnahme zu erhalten, ob es Vorbereitungen gibt, sie nach Deutschland zurückzuholen.



Dutzende Flugzeuge von Thomas Cook sind für den deutschen Ferienflieger Condor im Einsatz. Deren Flüge sollen aber planmäßig stattfinden, wie Condor in der vergangenen Nacht auf seiner Website mitteilte. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bei der Bundesregierung einen Überbrückungskredit beantragt, um einen möglichen Liquiditätsengpass zu vermeiden.

Was bedeutet die Insolvenz für die Mitarbeiter?

Infolge der Insolvenz verlieren rund 22.000 Angestellte von Thomas Cook in 16 Ländern ihre Jobs. Von den betroffenen Mitarbeitern sind etwa 9.000 in Großbritannien beschäftigt.



Bereits am Samstag hatten sich die Gewerkschaften mit einem Brandbrief an Wirtschaftsministerin Leadsom gewandt, in dem "wirkliche finanzielle Unterstützung" zur Abwendung eines Zusammenbruchs erbeten wurde.



"Das Unternehmen muss gerettet werden, wie auch immer", schrieb der Generalsekretär der Gewerkschaft Transport Salaried Staffs Association, Cortes, in dem Brief. Keine britische Regierung könne den Verlust so vieler Arbeitsplätze und die Aussicht zulassen, "dass nur noch ein großer Reiseanbieter - TUI - den Massenmarkt kontrolliert". Auch die oppositionelle Labour Party forderte die Regierung auf, zu helfen.

Womit müssen Aktionäre rechnen?

Schon am vergangenen Freitag, als die Verhandlungen über eine mögliche Rettung von Thomas Cook noch in vollem Gange waren, flohen die Anleger aus der Aktie. An der Frankfurter Börse brach der Kurs ein. Die Aktie kostete am Vormittag nur noch etwa einen Cent. Vor einen Jahr lag sie noch bei mehr als 60 Cent.



Altaktionären droht nun der Totalverlust. Sie stehen im Insolvenzverfahren bei möglichen Forderungen ganz hinten in der Schlange. Hoffnung gäbe es nur im Fall der Übernahme durch ein anderes Unternehmen. Danach sieht es derzeit allerdings nicht aus. Thomas Cook hat einen Antrag gestellt, die Aktien heute vom Handel auszusetzen.