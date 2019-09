Nach der Insolvenz des Touristikkonzerns Thomas Cook setzt Großbritannien seine Rückholaktion für insgesamt 150.000 gestrandete britische Urlauber fort.

Wie die Luftfahrtbehörde CAA mitteilte wurden gestern bereits knapp 15.000 Menschen nach Großbritannien zurückgeflogen, heute sollen weitere 16.500 folgen.



Derweil wird in Deutschland über eine finanzielle Unterstützung des von der Thomas-Cook-Insolvenz betroffenen Tochterunternehmens Condor beraten. Das Land Hessen signalisierte seine Bereitschaft, sich an einem Überbrückungskredit für die in Kelsterbach beheimatete Fluggesellschaft zu beteiligen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier kündigte eine Entscheidung in den nächsten Tagen an. Im Gespräch ist ein Betrag von 200 Millionen Euro. Condor benötigt den staatlich verbürgten Überbrückungskredit nach eigenen Angaben, um Liquiditätsengpässe zu verhindern. Derzeit wird der Flugbetrieb aufrecht erhalten.