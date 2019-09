Die deutsche Fluglinie Condor hält den Betrieb trotz der Insolvenz des britischen Mutterkonzerns Thomas Cook vorerst weiter aufrecht.

Alle für heute geplanten Flüge finden nach Angaben des Unternehmens statt. Das Management führe Gespräche mit Lieferanten und Partnerunternehmen, damit das auch künftig so bleibe. Die Bundesregierung prüft derzeit, ob Condor ein Überbrückungskredit gewährt werden soll. Der Verbraucherzentrale Bundesverband unterstützt das Bemühen. Der Steuerzahlerbund sprach sich gegen staatliche Hilfe aus.



Wegen der Insolvenz von Thomas Cook gestrandete britische Urlauber werden derweil weiter nach Hause geflogen. Von den 150.000 Betroffenen seien gestern bereits etwa zehn Prozent zurückgeholt worden, teilte die Flugbehörde in London mit.



Es ist die größte Rückholaktion Großbritanniens in Friedenszeiten. Sie soll bis Ende kommender Woche abgeschlossen sein.



Im Deutschlandfunk hat Klemens Kindermann aus der Wirtschaftsredaktion kommentiert, Thomas Cook seit "das erste große Opfer des Brexits".