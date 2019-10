Die EU-Kommission hat den staatlichen Überbrückungskredit für die deutsche Fluggesellschaft Condor gebilligt.

Die bereits zugesagten 380 Millionen Euro verzerrten den Wettbewerb in der EU nicht übermäßig, teilte die Brüsseler Behörde mit. Die Vergabe des Geldes an das Tochterunternehmen des insolventen Reisekonzerns Thomas Cook sei zudem an strenge Auflagen geknüpft. Die Summe werde in Raten ausbezahlt und Condor müsse seinen Liquiditätsbedarf wöchentlich nachweisen. Condor ist derzeit auf der Suche nach Investoren.



Die britische Konzernmutter Thomas Cook sowie der deutsche gleichnamige Veranstalter mit Reisemarken wie Neckermann, Öger oder Bucher hatten vor drei Wochen Insolvenz angemeldet.