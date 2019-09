Nach der Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook verdient der deutsche Staat laut Medienberichten durch den Kredit an das Tochterunternehmen Condor offenbar mehrere Millionen Euro.

Wie die Zeitung "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, liegt allein die Bearbeitungsgebühr für den Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro bei 3,8 Millionen Euro. Hinzu kämen Zinsen zwischen fünf und zehn Prozent, die genaue Höhe werde derzeit verhandelt. Nach Angaben des Amtsgerichts Frankfurt am Main wurde für Condor am Donnerstag ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung eröffnet, das Condor vor einer Mithaftung für Verbindlichkeiten des Mutterkonzerns schützen soll.



Thomas Cook in Deutschland warnte unterdessen davor, dass Betrüger versuchten, per E-Mail in den Besitz von sensiblen Kundendaten zu gelangen. Pass- oder Kreditkartendaten würden abgefragt. Derartige Mails sollten ignoriert und gelöscht werden.