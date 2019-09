Nach dem britischen Mutterkonzern ist nun auch die deutsche Thomas-Cook-Tochter zahlungsunfähig.

Das Unternehmen teilte in Oberursel bei Frankfurt am Main mit, man habe den Insolvenzantrag bei Gericht eingereicht. Man sei zu dem Schritt gezwungen gewesen, um sich aus den finanziellen Verflechtungen und Haftungsverhältnissen mit dem Mutterkonzern zu lösen. Zur deutschen Tochter gehören die Marken Neckermann Reisen, Öger Tours und Bucher Reisen.



Der britische Reiseveranstalter Thomas Cook hatte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag für zahlungsunfähig erklärt.

In Deutschland wurde seither vor allem darüber verhandelt, wie der Betrieb der Fluggesellschaft Condor aufrechterhalten werden kann. Auch Condor ist Teil der Thomas-Cook-Gruppe und bekommt nun einen Überbrückungskredit des Bundes und des Landes Hessen in Höhe von 380 Millionen Euro.