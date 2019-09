Nach der Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook hat sich der Luftfahrtexperte Großbongardt für eine Rettung der deutschen Unternehmenstochter Condor ausgesprochen.

Die Bundesregierung solle dem Ferienfluganbieter auf jeden Fall den erbetenen Überbrückungskredit gewähren, sagte Großbongardt im Deutschlandfunk. Auch bei Air Berlin habe eine solche Kreditvergabe funktioniert. Im Gegensatz zu der inzwischen insolventen Fluggesellschaft sei die Condor kein fußkrankes Unternehmen, sondern eine profitable Firma mit solider Führung.

Kein Zugriff auf Finanz-Pool

Der Kredit sei notwendig, denn durch die Insolvenz der Muttergesellschaft habe Condor keinen Zugriff auf den zentralen Finanz-Pool von Thomas Cook. Damit gingen die nötigen Barmittel für Gehälter, Landegebühren oder Sprit verloren. Wenn auch Condor zahlungsunfähig würde, gingen mehr als 7.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze verloren, warnte Großbongardt.



Der Luftfahrtexperte plädierte außerdem dafür, Condor so schnell wie möglich aus der Unternehmensgruppe herauszulösen. Denkbar sei etwa eine Beteiligung des deutschen Touristikkonzerns TUI oder anderer ausländischer Investoren.



Mit Blick auf die Rückholungsaktion der britischen Regierung sagte Großbongardt, die Maßnahme habe mit dem Nationalstolz in Großbritannien zu tun. In Deutschland sprängen die Reiseversicherer für die Rückholung gestrandeter Touristen ein. Daher gebe es keinen Anlass für die Bundesregierung, aktiv zu werden.