Neun Wochen nach der Insolvenz stellt der Reiseanbieter Thomas Cook in Deutschland seinen Betrieb zum Monatsende endgültig ein.

Das kündigte der Vorstand des in Oberursel ansässigen Veranstalters in einem Schreiben an. Fast 1.000 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz. Weitere rund 1.100 Menschen arbeiten bei Unternehmensteilen, für die Käufer gefunden wurden.