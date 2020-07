Der Kriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger hält Strafverschärfungen allein für unzureichend im Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch.

Das allein bringe in der Regel wenig, sagte er tagesschau.de. Man müsse zugleich die Strafverfolgungswahrscheinlichkeit erhöhen. "Jeder ist schon mal über eine rote Ampel gegangen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das geahndet wird, doch sehr gering ist. Man bleibt aber eher stehen, wenn man die Polizei sieht und Angst vor einer Strafe hat." Rüdiger fordert mehr Personal für die Ermittlungsbehörden.



Baden-Württemberg kündigte unterdessen mehrere Maßnahmen für einen besseren Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt an. Am Freitag will das Land drei Initiativen dazu im Bundesrat einbringen, wie das Justizministerium des Bundeslandes mitteilte. Zwei Gesetzesentwürfe sehen Änderungen des Strafgesetzbuches und des Familienverfahrensrechts vor. Darüber hinaus werde mit einem Entschließungsantrag die Regelung zur zeitlich unbegrenzten Aufnahme von Verurteilungen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in das erweiterte Führungszeugnis angemahnt. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat der Bundesrat auf Initiative Baden-Württembergs bereits vor einiger Zeit beschlossen.



Bundesjustizministerin Lambrecht (SPD) hatte gestern ihre Reformvorschläge zur Bekämpfung von Missbrauch vorgestellt. Dazu gehören eine härtere Bestrafung von Tätern sowie eine stärkere Ahndung bei Besitz und Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen.