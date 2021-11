Er wurde auf einem Landesparteitag in Mannheim mit 66,5 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Damit schnitt der 61-Jährige deutlich schlechter ab als 2019 mit rund 83 Prozent. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Strobl führt den zweitgrößten CDU-Landesverband seit zehn Jahren. Angesichts der schwachen Ergebnisse bei Landtags- und Bundestagswahl gibt es auch in der Südwest-CDU heftige Kritik an der Führung.

