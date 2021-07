In Thüringen hat die AfD-Fraktion ein konstruktives Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Ramelow beantragt.

Das teilte die Fraktion in Erfurt mit. Gegen Ramelow will Fraktionschef Höcke antreten. Der thüringischen Verfassung zufolge kann der Landtag dem Ministerpräsidenten das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt. Ramelow führt eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung an.



Ursprünglich war für heute eine Abstimmung zur Auflösung des Landtags geplant. Am vergangenen Freitag zogen Grüne und Linke ihre Zustimmung zurück. Sie begründeten ihre Entscheidung damit, dass die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit nicht gesichert sei; AfD-Stimmen dürften nicht den Ausschlag geben.



Die Auflösung des Landtags war Voraussetzung dafür, dass parallel zur Bundestagswahl eine vorgezogene Landtagswahl stattfinden kann.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.