Die AfD im Thüringer Landtag hat den parteilosen Kommunalpolitiker Kindervater als Kandidat für die Wahl des Ministerpräsidenten nominiert.

Die Partei teilte mit, der Vorschlag sei fristgemäß bei der Landtagsverwaltung eingegangen. Kindervater hatte sich zuvor auch CDU und FDP als Bewerber angeboten. Er wolle eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung verhindern.

Damit gibt es neben dem amtierenden Regierungschef Ramelow von der Linkspartei einen weiteren Kandidaten für die Wahl am Mittwoch.



Laut Medienberichten will die FDP in Thüringen ihren Landesvorsitzenden Kemmerich im dritten Wahlgang antreten lassen. Aber nur dann, wenn auch der AfD-Bewerber noch dabei ist. Der CDU-Landesvorsitzende Mohring sagte "Bild live", seine Partei werde sich vor dem dritten Wahlgang mit der FDP verständigen.



Ramelow kann in den ersten beiden Wahlgängen nicht mit einer Mehrheit rechnen. Linke, SPD und Grüne kommen im Landtag in Erfurt nur auf 42 Sitze. Im dritten Wahlgang ist keine absolute Mehrheit nötig.