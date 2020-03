Der Thüringer AfD-Partei- und Fraktionschef Höcke hat seine Kandidatur für die Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch angemeldet. Das teilte die AfD-Fraktion in Erfurt mit. Deren Parlamentarischer Geschäftsführer Braga erklärte, die Kandidatur Höckes sei eine demokratische Selbstverständlichkeit und entspreche parlamentarischem Brauch.

Höcke gilt als Wortführer des rechtsnationalen "Flügels" der AfD, der vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus eingestuft wird. Er tritt am Mittwoch gegen den Linken-Politiker Ramelow an. Die Linke in Thüringen plant mit SPD und Grünen eine Minderheitsregierung und hat mit der CDU eine Stabilitätsvereinbarung bis zu einer Neuwahl in einem Jahr getroffen. Ob und wie die CDU dem Linken-Kandidaten Ramelow ins Amt verhilft, ist aber noch unklar.

Regierungskrise in Thüringen

Ramelow hatte sich bereits bei der Ministerpräsidentenwahl vor rund vier Wochen dem Votum des Landtags gestellt. In den ersten beiden Wahlgängen kam er nicht auf die nötige absolute Mehrheit - seinem bisherigen Bündnis aus Linken, SPD und Grünen fehlten dafür Stimmen. Im dritten Wahlgang hätten die Stimmen aber für eine einfache Mehrheit gereicht - bei Enthaltung etwa der CDU. Doch dann stellte sich der FDP-Politiker Kemmerich in diesem Wahlgang der Abstimmung und gewann - mit Stimmen von CDU, FDP und AfD. Die AfD hatte einen eigenen Kandidaten aufgestellt, der aber keine einzige Stimme erhielt.



Die Wahl mit Stimmen der AfD löste parteiübergreifend sowie in der Zivilgesellschaft Empörung aus. Es kam zu Demonstrationen und Rücktrittsforderungen. Kemmerich erklärte nach drei Tagen im Amt seinen Rückzug, ist derzeit aber noch geschäftsführend im Amt.

Wahlergebnisse machen Regierungsbildung schwer

Bei der Landtagswahl am 27. Oktober 2019 verlor die von Ramelow geführte Koalition von Linken, SPD und Grünen ihre knappe Mehrheit. Nach der Linkspartei (31 Prozent) wurde die rechtsgerichtete AfD (23,4) zweitstärkste Kraft vor der CDU (21,7). Die SPD stürzte auf 8,2 Prozent ab. Grüne (5,2) und FDP (5,0) schafften den Einzug in den Landtag nur denkbar knapp.



Die Sitzverteilung sieht demnach wie folgt aus: Die Linke kommt auf 29 Sitze, die AfD folgt mit 22 und die CDU mit 21 Sitzen. Für die SPD sitzen acht, für die Grünen sowie für die FDP je fünf Abgeordnete im Landtag. Somit kommt das Thüringer Landesparlament auf 90 Sitze.