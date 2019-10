Der Thüringer AfD-Spitzenkandidat Höcke hat eine unfaire Darstellung seiner Person in der Öffentlichkeit beklagt.

"Die Medienhetze" sei in den vergangenen Tagen noch einmal maximal gewesen, sagte der Politiker in einem von seiner eigenen Partei geführten Gespräch, das diese dann in den Sozialen Medien verbreitet hat. Er denke aber, dass die meisten Menschen im Land wüssten, wie die Lage sei, so Höcker weiter. Für den Wahltag in Thüringen sei er ganz optimistisch. Er gehe von einer Verdoppelung des letzten Wahlergebnisses aus.



Der Wahlkampf in dem Bundesland war von teils scharfen Äußerungen geprägt. Zuletzt hatte CDU-Spitzenkandidat Mohring Höcke bei einer Veranstaltung als "Nazi" bezeichnet. Er habe in vielen Interviews gesagt, dass er keine Koalition mit der AfD in Thüringen eingehen werde.