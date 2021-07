Grüne und Linke in Thüringen ziehen ihre Unterschriften auf einem Antrag zur Auflösung des Landtags zurück.

Das teilten ihre Fraktionschefs in Erfurt mit. Damit werde es am Montag nicht zur geplanten Auflösung des Parlaments kommen. Diese ist Voraussetzung dafür, dass wie geplant am 26. September eine vorgezogene Landtagswahl stattfinden kann.



Grüne und Linke begründeten ihre Entscheidung damit, dass die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit nicht gesichert sei; AfD-Stimmen dürften nicht den Ausschlag geben. Die rot-rot-grüne Regierungskoalition hat keine eigene Mehrheit im Landtag.

