In Thüringen hat Die Linke als letzte der drei Parteien für das gemeinsame Regierungsprogramm mit SPD und Grünen gestimmt.

In einer Mitgliederbefragung votierten rund 95 Prozent für die Neuauflage von Rot-Rot-Grün. Das Papier soll morgen in Erfurt unterzeichnet werden, bevor sich Ministerpräsident Ramelow am Mittwoch im Landtag zur Wiederwahl stellt. Dem bereits seit fünf Jahren regierenden Dreierbündnis fehlen seit der Landtagswahl von Ende Oktober vier Stimmen zur Mehrheit. Als Minderheitsregierung ist es künftig auf Unterstützung von CDU und FDP angewiesen. Beide Parteien hatten eine reguläre Tolerierung abgelehnt. Sie zeigten sich aber offen, zur Umsetzung konkreter politischer Projekte mit Linkspartei, SPD und Grünen zu stimmen.