Es war eine schwere, eine schmerzhafte Geburt – für alle Beteiligten. Bodo Ramelow ist wieder Ministerpräsident, gewählt im dritten Wahlgang mit den Stimmen von Linken, SPD und Grünen. Diese Minderheitskoalition ist die einzige Kombination mit einigermaßen Gewicht, die angesichts des Ergebnisses der Landtagswahl im Oktober, angesichts der ideologischen Grundüberzeugungen der Parteien und angesichts der Vorgaben der Bundesparteien möglich war.

Taten von Kemmerich sind nicht überliefert

Das wusste man auch schon vor vier Wochen. Aber CDU, AfD und FDP hatten es vorgezogen, in ein Abenteuer hineinzustolpern, zu –taumeln, dessen enorme landes- und bundespolitische Konsequenzen den Wenigsten bewusst waren. Seitdem saß ein glückloser und fast unsichtbarer Ministerpräsident geschäftsführend in der Staatskanzlei. Irgendwelche Taten oder Entscheidungen sind von dem Liberalen Thomas Kemmerich nicht überliefert.

Dennoch sprach er sich jüngst gegen baldige Neuwahlen aus. Eine Farce, die die FDP nur noch damit toppte, dass sie heute zwar mit ihren Abgeordneten im Plenarsaal saß, sich aber an der Wahl des Ministerpräsidenten nicht beteiligte. Die Thüringer FDP hat sich mit Verve selbst eine Grube gegraben, ist hineingefallen, hat dann behauptet, dass es ihr dort gefalle, und hat dann noch ein wenig weitergegraben. An den Aufräumarbeiten oben hat sie sich jedenfalls nicht beteiligt.

Mohring hat nichts aus den wenigen Optionen gemacht

Auch die Thüringer CDU ist schwer lädiert aus ihrem selbstverursachten Abenteuer herausgekommen. Ihr scheidender Parteivorsitzender Mike Mohring hat aus den wenigen und allesamt nicht viel Erfolg versprechenden Optionen nichts gemacht. Zu lange hat die CDU gebraucht, um den Schaden, den sie mit verursacht hat, indem sie mit Hilfe der AfD einen Liberalen zum Ministerpräsidenten gemacht hat, überhaupt in Ansätzen zu verstehen. Nun stehen sie eingeklemmt zwischen den ideologisch reinen Ansprüchen der Bundes-CDU, den Anwürfen der AfD, sie seien Steigbügelhalter der Linken, und den Ansprüchen der eigenen Basis, die wiederum auch zerrissen ist.

Ramelow: Ein strahlender Sieger sieht anders aus

Und auch, wenn Bodo Ramelow nun Ministerpräsident ist, hat er Schaden genommen. Es hat zwei Wahlverfahren mit insgesamt sechs Wahlgängen gebraucht, um ihn zurück in die Staatskanzlei zu bringen. Ein strahlender Sieger sieht anders aus. Auch über die Hybris, mit der Rot-Rot-Grün selbstsicher angetreten war, in dem Glauben, auch ohne Mehrheit problemlos die Macht zu erringen, wird in diversen Parteizirkeln noch heftig diskutiert werden.

Ramelow hätte nun die Chance, Gräben zu schließen und auch den Berliner Parteizentralen zu zeigen, dass Kooperation, ja dass Versöhnung zwischen Kontrahenten möglich ist. Und dass der Kalte Krieg vorbei ist. Der jeden umarmende Ramelow hat zumindest das Zeug dazu.

Regierungsfähige Linke in Thüringen lässt nicht auf andere Bundesländer schließen

Die Linksextremen in der Linkspartei, die am Wochenende in Kassel kurz aufleuchten ließen, welch stalinistischen Geistes sie noch immer sind, haben ihm dabei einen Bärendienst erwiesen. Eine regierungsfähige Linke in Thüringen berechtigt noch lange nicht zur Analogiebildung im Bund, ja nicht einmal in anderen Bundesländern. Aufgegangen ist in Thüringen einzig die Saat der AfD: Sie hat die Demokratie genüßlich vorgeführt und spottet jetzt auch noch über die, die die Scherben wegkehren. Wer diese AfD wählt, weiß jetzt noch besser als zuvor, dass er sich zu den Zerstörern der Demokratie bekennt.

