Nach der Landtagswahl in Thüringen wollen die bisherigen Koalitionspartner Linke, SPD und Grüne heute in Erfurt über das weitere Vorgehen beraten.

Ein Sprecher der Linkspartei erklärte, man wolle sich auf einen gemeinsamen Fahrplan für Gespräche verständigen. Die bisherige rot-rot-grüne Regierung hatte bei der Wahl am Sonntag ihre Mehrheit verloren, obwohl die Linke stärkste Partei wurde. Diskutiert wird nun unter anderem das Modell einer Minderheitsregierung.



FDP und CDU schließen eine Koalition mit der Linkspartei aus. Der CDU-Landesvorsitzende Mohring will aber einer Einladung von Ministerpräsident Ramelow von der Linken zu einem Gespräch nachkommen. Ein Termin hierfür existiert noch nicht. Mit der AfD, die bei der Wahl zweitstärkste Kraft wurde, will keine der anderen Parteien zusammenarbeiten.