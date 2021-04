Eine brutale rassistische Attacke auf einen 17-jährigen Syrer in Erfurt hat in Politik und Kirche Entsetzen ausgelöst.

Thüringens Ministerpräsident Ramelow sagte, die Szene, als der Täter dem Jungen ins Gesicht trete, könne er "emotional nur schwer ertragen". Es mache ihn fassungslos und sehr traurig. Zuvor hatte er den Täter einen "feigen Menschen" genannt, der "stark und aggressiv gegen einen Wehrlosen" vorgegangen sei. Man ahne, "welche Leute sich als Herrenmenschen begreifen. Einfach widerlich!", führte der Linke-Politiker auf Twitter aus. Auch die CDU-Landtagsfraktion verurteilte den Übergriff "aufs Schärfste". Erfurts Bischof Ulrich Neymeyr sagte dem Portal "katholisch.de", es erschüttere ihn, "wenn Menschen mit anderer Hautfarbe, anderer Herkunft, anderer Religion oder anderer sexueller Orientierung attackiert werden, weil sie 'anders' sind".



Ein 39-jähriger Verdächtiger wurde heute in Erfurt festgenommen. Gegen ihn sei Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung ergangen, teilte die Polizei mit. Demnach soll er den jungen Syrer in einer Straßenbahn zunächst rassistisch beleidigt, bedroht, bespuckt und dann brutal auf ihn eingetreten haben. Ihm sei zunächst unerkannt die Flucht gelungen, hieß es. Doch durch Zeugenhinweise habe der polizeibekannte Mann zeitnah identifiziert werden können.



Der Fall hatte vor allem wegen eines in den Sozialen Netzwerken verbreiteten Videos der Attacke bundesweit Aufsehen erregt. In dem Video ist zudem zu sehen, wie der Mann das Handy seines Opfers mit voller Wucht auf den Boden wird. Das Video wurde aus rund fünf Metern Distanz aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.