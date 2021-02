Nicht nur Fachleute, sondern auch Bürgerinnen und Bürger sollen künftig die Landesregierung in Thüringen zur Coronakrise beraten.

Die Menschen seien Experten für den Alltag und wüssten am besten, wo sich Corona-Regeln bewährt hätten und wo nicht, sagte Landesjustizminister Adams in Erfurt. Wie der Grünen-Politiker mitteilte, hat das Kabinett einem Vorschlag seines Ministeriums und der Staatskanzlei über die Einrichtung eines sogenanntes Bürgerforums zugestimmt. Die Landesregierung sei gut beraten, wenn sie derartige Expertise der Menschen im Alltag in ihre Entscheidungsfindung einbinde, führte Adams aus. Die Regierung lässt sich bei ihrer Corona-Politik bereits durch einen Expertenbeirat unterstützen. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte Augsburg als erste deutsche Stadt einen "Bürgerrat Corona" ins Leben gerufen und Mitglieder per Losverfahren ausgewählt.



Adams berichtete, bei ihm hätten sich schon mehrere Menschen gemeldet, die einem solchen Gremium angehören wollten. Insgesamt sind für den neuen Beirat 40 bis 50 Personen vorgesehen, die mit Hilfe der Einwohnermeldeämter gesucht und angeschrieben werden sollen. Wann das Bürgerforum zum ersten Mal zu einer Sitzung zusammenkommen soll, sei noch unklar. Ausdrücklich will Adams mit dem Forum auch Kritiker der aktuellen Corona-Beschränkungen einbeziehen. Man könne deren Positionen zwar für falsch halten, sie gehörten aber genauso zur Gesamtheit des Meinungsbildes im Land dazu wie jene, die die Corona-Beschränkungen verteidigten, sagte der Grünen-Politiker.

CDU und FDP lehnen Bürgerbeirat ab

Adams Vorhaben stößt auf Kritik bei der Opposition. Die CDU lehnt den Vorstoß ab. Der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Bühl, sagte dem Mitteldeutschen Rundfunk, als Abgeordnete bekomme man jeden Tag dutzende Nachrichten und dazu brauche es kein neues Gremium, das Geld koste. Der Generalsekretär der thüringischen CDU, Herrgott, bezeichnete das geplante Gremium als mutloses Feigenblatt, um den Bürger für unpopuläre aber notwendige Maßnahmen in Mithaftung zu nehmen. Der Vorgang insgesamt zeige, dass die Landesregierung weit weg von den Bürgern und vom Grundsatz der Parlamentsbeteiligung sei.



Landtagsvizepräsident Bergner betonte, das beste Bürgerforum sei immer noch der Thüringer Landtag mit seinen gewählten Volksvertretern. Ein Bürgerforum brauche mehrere Wochen, bis es überhaupt zusammenkommen könne und habe allenfalls symbolischen Charakter, fügte der FDP-Politiker hinzu.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.