Stundenlange Verhandlungen in Erfurt: Die CDU strebt dort ungeachtet der umstrittenen Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Ministerpräsidenten keine rasche Neuwahl an. Das ist das Ergebnis der Beratungen mit der Chefin der Bundespartei, Kramp-Karrenbauer. Wie geht es nun weiter in dem Bundesland?

Die Christdemokraten wollten zunächst im Landtag nach Wegen aus der politischen Krise suchen, erklärte Kramp-Karrenbauer in Erfurt. Sollte dies scheitern, müsse es aber zu einer Neuwahl kommen. Kramp-Karrenbauer hatte kritisiert, dass sich der FDP-Politiker Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ. Aus ihrer Sicht hätten sich die Christdemokraten im dritten Wahlgang enthalten sollen. CDU-Landeschef Mohring wandte sich gegen Neuwahlen. Der Landesvorstand sprach ihm das Vertrauen aus.



Unser Hauptstadt-Korrespondent Stephan Detjen sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), wenn Neuwahlen das Ziel von Kramp-Karrenbauer gewesen seien, dann sei ihr jedenfalls nicht gelungen, dass sich die CDU Thüringen darauf einlasse. Parteienrechtlich habe sie aber auch eigentlich keine großen Möglichkeiten, Druck zu machen.



Nach Ansicht des stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Laschet kann die Regierungskrise in Thüringen auch ohne Neuwahl überwunden werden. "Wenn er nicht mehr im Amt ist, ist das Problem gelöst", sagte Laschet dem Sender n-tv mit Blick auf Kemmerich. "Eine Neuwahl garantiert doch nicht, dass nicht die AfD noch stärker wird", fügte er hinzu. Außerdem brauche es für Neuwahlen erst einmal die erforderliche Mehrheit im Landesparlament.

"Lieber ein FDP-Kandidat als einer von den Linken"

Der konservative CDU-Politiker Mitsch von der Werte-Union sprach sich gegen eine Neuwahl aus. Ihm sei ein Kandidat aus der FDP lieber als einer von der Linken, sagte er im Deutschlandfunk (Audio-Link). Mitsch warb für eine überparteiliche Expertenregierung unter Führung des gewählten Ministerpräsidenten Kemmerich. Er war am Mittwoch mit Hilfe der Stimmen der AfD gewählt worden war. Die FDP-Fraktion kündigte gestern einen Antrag auf Auflösung des Landtags an.



Linke, SPD und Grüne in Thüringen forderten Ministerpräsident Kemmerich auf, bis Sonntag sein Amt niederzulegen. Zugleich appellierten sie an die Fraktionen von CDU und FDP, die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten zu ermöglichen.



Der FDP-Bundesvorsitzende Lindner, der sich heute der Vertrauensfrage im Parteivorstand stellen will, verteidigte erneut das Verhalten Kemmerichs. Dieser sei selbst von der Wahl überrascht gewesen, sagte Lindner der Neuen Osnabrücker Zeitung.