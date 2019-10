Der thüringische CDU-Politiker Henning würde eine Kooperation seiner Partei mit der Linken auf Landesebene befürworten.

Nach Lage der Dinge könnten Linkspartei und CDU sich einigen, Geschäftsfelder aufteilen und verlässliche Verträge herstellen, sagte Henning, der seit 1994 Landrat im Eichsfeld ist, im Deutschlandfunk. Sein Erleben von Ministerpräsident Ramelow über die letzten Jahre lasse eine solche Hoffnung zu. Henning betonte, es sei nicht hinnehmbar, Linkspartei und AfD in einem Atemzug als radikale Ränder zu bezeichnen.



Auf Bundesebene und auch in der Führung der CDU in Thüringen gibt es dagegen große Bedenken gegen eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei. Auf einem Parteitag im Jahr 2018 hat die CDU jegliche Kooperation ausgeschlossen: "Die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab."



Dazu sagte Henning, er befasse sich nicht primär mit der Partei und einem Parteitagsbeschluss. "Ich würde niemals meine Gesinnung gegen einen Parteitagsbeschluss eintauschen", sagte Henning. Aufgrund der bundesweiten Debatte in seiner Partei zeigte er sich aber skeptisch, dass es zu einer Zusammenarbeit mit der Linken in Thüringen kommen wird.



CDU-Fraktionschef Mohring hatte nach der Landtagswahl am Sonntag zunächst den Eindruck erweckt, dass er für eine Zusammenarbeit mit der Linken und Ministerpräsident Ramelow offen sei. Das löste in der CDU eine heftige Debatte aus. Wenig später revidierte Mohring seine Äußerungen.