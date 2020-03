Der neue CDU-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Voigt, lehnt es ab, die für morgen geplante Ministerpräsidentenwahl zu boykottieren.

Voigt sagte dem MDR, Abgeordnete seien nicht gewählt, um sich aus der Verantwortung zu stehlen. Der Vorschlag der Jungen Union sei keine Option.



Der JU-Vorsitzende Kuban hatte die CDU-Abgeordneten in Thüringen aufgefordert, das Plenum vor der Abstimmung über den Linken-Politiker Ramelow zu verlassen. Andernfalls könnte es der AfD erneut gelingen, die CDU auszutricksen, sagte er der Funke Mediengruppe.



Anfang Februar war in Thüringen der FDP-Politiker Kemmerich zum Regierungschef gewählt worden - mit Stimmen seiner eigenen Partei sowie von CDU und AfD. Das stieß bundesweit auf Empörung und führte zu Kemmerichs Rücktritt. Die AfD will morgen ihren Fraktions- und Landesvorsitzenden Höcke zur Wahl stellen.