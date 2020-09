Thüringens designierter CDU-Landeschef Hirte hat seine Partei zur Geschlossenheit aufgerufen.

Es müsse ein Signal gesetzt werden, dass die CDU wieder an einem Strang ziehe, sagte Hirte auf einem Landesparteitag in Erfurt. Er machte deutlich, dass es mit ihm als Vorsitzenden keine Zusammenarbeit mit der AfD, aber auch nicht mit der Linken geben werde. Die Delegierten wollen im Laufe des Tages einen neuen Vorstand wählen, der für einen politischen Neuanfang sorgen soll.



Die Thüringer CDU hatte im Februar für ein politisches Beben in Deutschland gesorgt, weil sie bei der Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Ministerpräsidenten gemeinsam mit der AfD gestimmt hatte. Der damalige CDU-Vorsitzende Mohring legte in Folge dieser Entscheidung seine Ämter als Fraktions- und Parteivorsitzender nieder.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.