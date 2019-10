Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mohring hat nach eigenen Angaben erneut eine Morddrohung erhalten.

Rechtsextremisten hätten ihn aufgefordert, seinen Wahlkampf einzustellen, teilte Mohring in einem auf Twitter und Facebook veröffentlichten Video mit. Würde er dies nicht tun, wolle man ihn - Zitat - abstechen oder eine Autobombe zünden. Mohrung betonte, man dürfe keinen Platz lassen für Hass, Gewalt, Aggressionen und Morddrohungen. Auch andere Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am kommenden Sonntag würden bedroht.



Mohring hatte bereits Ende September eine Morddrohung erhalten. Der Absender der Postkarte nahm damals nach CDU-Angaben indirekt Bezug auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der CDU-Politiker war in der Nacht zum 2. Juni auf seinem Grundstück aus nächster Nähe erschossen worden. Die Ermittler gehen von einem rechtsextremen Hintergrund der Tat aus.



In Thüringer wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt.