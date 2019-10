Nach der Landtagswahl in Thüringen gibt es Streit in der CDU über eine mögliche Zusammenarbeit mit der Links-Partei. Der Vorstoß des thüringischen CDU-Landesvorsitzenden Mohring für mögliche Gespräche mit der Linken stieß sowohl innerhalb der Landespartei als auch bei der Bundespartei auf Kritik.

Der stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Voigt sagte der Deutschen Presse-Agentur, er sei höchst irritiert über das Vorgehen Mohrings. Es habe gute Gründe gegeben, vor der Wahl eine Koalition mit der Linken auszuschließen. Es handele sich um eine Partei, die den Sozialismus wieder einführen wolle.



Der CDU-Bundesvorstand bekräftigte nach dpa-Informationen den bestehenden Beschluss zur Unvereinbarkeit einer Zusammenarbeit mit der Linken. Demnach sagte die Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer in der Sitzung, dass der Parteitagsbeschluss vom vergangenen Dezember nach wie vor gültig sei. Auch die stellvertretende Bundesvorsitzende Klöckner und weitere prominente CDU-Politiker lehnten Gespräche mit der Links-Partei ab.



Die thüringische FDP schloss jede Zusammenarbeit mit der Linken aus. Ihr Spitzenkandidat Kemmerich sagte in Berlin, auch eine Tolerierung oder andere Unterstützung sehe er nicht. Ähnlich äußerte sich der FDP-Bundesvorsitzende Lindner.



Der thüringische SPD-Spitzenkandidat Tiefensee hält eine Minderheitsregierung für möglich. Er sagte in Berlin, wenn diese stabile Regierungsverhältnisse ermögliche, sei sie selbstverständlich eine Variante. Seine Partei wolle weiter regieren.



Die Linke von Ministerpräsident Ramelow war bei der Wahl stärkste Kraft geworden. Die bisherige rot-rot-grüne Landesregierung verlor aber ihre Mehrheit.