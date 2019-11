In Thüringen haben CDU und FDP das Angebot der AfD zur Tolerierung einer schwarz-gelben Minderheitsregierung abgelehnt.

Der CDU-Landesvorsitzende Mohring machte deutlich, dass seine Partei weder eine Koalition noch eine andere Form der Zusammenarbeit mit der AfD anstrebe, was ebenso für Die Linke gelte. Auch eine "Grauzone dazwischen" werde es nicht geben. FDP-Chef Kemmerich sagte, man halte an dem Entschluss fest, mit der AfD keine wie auch immer geartete Zusammenarbeit einzugehen.



Der Thüringer AfD-Landesvorsitzende Höcke hatte laut Deutscher Presse-Agentur in einem Brief angeboten, entweder eine Minderheitsregierung von CDU und FDP oder eine gemeinsame Expertenregierung zu unterstützen. Zuvor hatten mehrere christdemokratische Kommunalpolitiker ergebnisoffene Gespräche mit der AfD gefordert.