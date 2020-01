In Thüringen zeigt sich die CDU - ebenso wie die FDP - offen für eine Zusammenarbeit mit der geplanten rot-rot-grüne Minderheitsregierung.

Nach einem Gespräch mit Vertretern von Linken, SPD, Grünen und FDP sagte CDU-Landeschef Mohring in Erfurt, wo man das Land voranbringen könne, werde man Mehrheiten sichern. Er habe zugesichert, wichtige Themen unvoreingenommen zu prüfen. Regelmäßige Treffen oder Absprachen der Parteien werde es aber nicht geben. Über Projekte sollte man im Parlament und seinen Gremien verhandeln und nicht in vorgelagerten Runden, erklärte Mohring.

Keine "Blankoschecks"

Auch der FDP-Vorsitzende Kemmerich betonte, Vorschlägen für konkrete Vorhaben werde man sich nicht verschließen. Es werde aber keine "Blankoschecks" für die geplante Minderheitsregierung geben. Mit Blick auf die AfD sagte Kemmerich, es werde sich nicht vermeiden lassen, dass diese von CDU und FDP eingebrachten Ideen im Landtag zustimme. Union und FDP wollten aber nicht die autokratischen und völkischen Ränder stärken.



Die Grünen zeigten sich enttäuscht von dem Treffen. Die thüringische Umweltministerin Siegesmund kritisierte vor allem, dass Christdemokraten und Liberale regelmäßige Treffen mit Rot-Rot-Grün ablehnen. Die Frage, wie Verantwortung für das Land genau aussehe, sei aus ihrer Sicht nur unkonkret beantwortet worden, sagte die Grünen-Politikerin. Ihren Angaben zufolge ist der Vertrag über die Zusammenarbeit von Linken, SPD und Grünen in einer Minderheitsregierung beinahe fertig.

Keine "schwarz-rote Regierungskoalition"

Die bisherige rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen unter Ministerpräsident Ramelow hatte bei der Wahl im Oktober ihre Mehrheit verloren. Ramelow plant nun eine Minderheitsregierung, die aber fallweise auf die Unterstützung von CDU und FDP angewiesen wäre. Diese themenbezogene Zusammenarbeit wird auch unter dem Schlagwort "Projektregierung" diskutiert.



Unterstützung für diese Idee kommt auch von der Bundespartei der Linken. Deren Vorsitzende, Kipping, sagte nach Beratungen des Vorstandes in Berlin, wenn die CDU eine Minderheitsregierung an einzelnen Projekten konstruktiv unterstützen wolle, sei dies herzlich willkommen. Man rede hier nicht über eine schwarz-rote Regierungskoalition. Als mögliche Vorhaben nannte Kipping mehr direkte Demokratie und einen Ausbau der öffentlichen Beschäftigung.



Die CDU-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer wies darauf hin, dass ihre Partei laut einem Grundsatzbeschluss jegliche Zusammenarbeit mit Linkspartei und AfD ablehnt. Sie sagte der Funke-Mediengruppe, dass die Landes-CDU der Einladung zu einem Gespräch folge, sei zwar nachvollziehbar und richtig. Aber es gebe einen ganz klar geltenden Parteitagsbeschluss.