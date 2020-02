Thüringens CDU-Generalsekretär Walk hat in der Bundespartei eine Debatte über den Unvereinbarkeitsbeschluss gefordert, der eine Zusammenarbeit mit Linkspartei und AfD verbietet.

Dieser zwänge die CDU in eine Zwangsjacke, sagte Walk in Erfurt. Er habe Signale auch aus anderen Ostverbänden der Partei, dass man sich diesen Beschluss noch einmal anschauen sollte.



Die scheidende CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hatte zuvor nach Gremiensitzungen in Berlin betont, dass es in der CDU keine Annäherung an die AfD geben werde. Diese stehe gegen alles, was die CDU ausmache. Auch eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei könne es nicht geben, unterstrich Kramp-Karrenbauer. Wie sie weiter ausführte, will sie noch so lange Parteivorsitzende bleiben, bis sich die Union auf einen Kanzlerkandidaten geeinigt hat. Die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz sei eine Schwächung in einer Zeit, in der Deutschland eine starke CDU brauche. Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssten am Ende aus ihrer Sicht in einer Hand liegen. Kramp-Karrenbauer begründete ihren Rückzug von den Parteiämtern mit der ungeklärten Führungsfrage in der CDU.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der Thüringer AfD-Fraktion, Braga, sagte: "Wir erhoffen uns davon natürlich eine Öffnung der CDU in Richtung unserer Partei." Kramp-Karrenbauer habe sich immer scharf von der AfD abgegrenzt.