Die Menschen in Thüringen haben es ihren Politikerinnen und Politikern nicht leicht gemacht, eine Regierung zu bilden. Die Wahl des FDP-Politikers Kemmerich war dennoch eine Überraschung - mit Folgen auch für die Bundespolitik. Eine Chronologie der Ereignisse der vergangenen Wochen:

10. Februar:

Die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer kündigt an, den Parteivorsitz in absehbarer Zeit abzugeben und auf eine Kanzlerkandidatur zu verzichten.

9. Februar:

Aus den Reihen der Union und auch anderer Parteien nimmt die Kritik an der Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer zu. Ihr wird mangelnde Führungsstärke vorgeworfen.

8. Februar:

Thüringens Ministerpräsident Kemmerich erklärt seinen sofortigen Rücktritt. Er bleibt aber geschäftsführend im Amt.



Die Bundesspitzen von CDU, CSU und SPD halten an ihrer Forderung nach Neuwahlen in Thüringen fest, auch wenn die Landes-CDU dagegen ist. Das teilen sie nach einer Sondersitzung des Koalitionsausschusses mit.



Der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, der CDU-Politiker Hirte, bittet um seine Entlassung. Bundeskanzlerin Merkel habe ihm in einem Gespräch mitgeteilt, dass er nicht mehr Beauftragter der Regierung für die neuen Länder sein könne, erklärte Hirte zur Begründung. Er ist stellvertretender Parteivorsitzender in Thüringen.

7. Februar:

Der Thüringer CDU-Partei- und Fraktionschef Mohring kündigt an, sein Amt als Fraktionschef bis Mai aufgeben.



Der FDP-Bundesvorstand spricht Parteichef Lindner das Vertrauen aus.

6. Februar:

Die CDU Thüringen spricht ihrem Vorsitzenden Mike Mohring das Vertrauen aus. Die Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer reist zudem nach Erfurt, um mit ihren Parteifreunden zu beraten. Sie scheitert mit ihrer Forderung nach raschen Neuwahlen. Stattdessen sollen SPD und Grüne einen eigenen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorschlagen. Diese lehnen die Forderung ab.



Kanzlerin Merkel äußert sich auf einer Auslandsreise zu Thüringen. Nennt die Wahl Kemmerichs mit den Stimmen der AfD "unverzeihlich" und fordert, die Wahl rückgängig zu machen.



Lindner reist nach Erfurt. Später erklärt Kemmerich seinen Verzicht auf das Ministerpräsidentenamt und kündigt einen Antrag auf Neuwahlen an. Einen sofortigen Rücktritt lehnt Kemmerich ab.

5. Februar:

Der FDP-Politiker Kemmerich wird im dritten Wahlgang zum Regierungschef von Thüringen gewählt - mit Unterstützung der Fraktionen von CDU und AfD. Ein politisches Beben geht durch Deutschland.



11.01 Uhr: Landtagspräsidentin Keller (Linke) eröffnet die Landtagssitzung.



11.05 Uhr: Wahlbeginn. Für die Fraktion der Linken, SPD und Grünen tritt Ramelow (Linke) an, für die AfD-Fraktion Kindervater (parteilos).



11.22 Uhr: Das Wahlergebnis steht fest: 43 Stimmen für Ramelow, 25 Stimmen für Kindervater. Kein Kandidat hat die erforderlichen 46 Stimmen erreicht. Ein zweiter Wahlgang wird erforderlich.



11.56 Uhr: Keller eröffnet den zweiten Wahlgang.



12.12 Uhr: Keller stellt das Wahlergebnis fest: 44 Stimmen für Ramelow, 22 Stimmen für Kindervater. Erneut fehlt beiden die notwendige Mehrheit. Keller stellt fest, dass ein dritter Wahlgang erforderlich wird.



12.42 Uhr: Die FDP-Fraktion schlägt zusätzlich Thomas Kemmerich (FDP) als Kandidaten vor.



13.06 Uhr: Beginn des dritten und entscheidenden Wahlgangs.



13.26 Uhr: Keller stellt das Wahlergebnis fest. Abgegebene Stimmzettel: 90, davon gültig 90, Stimmenthaltungen 1. Für Ramelow 44 Stimmen, für Kindervater 0 Stimmen, für Kemmerich 45 Stimmen. Ein Raunen geht durch die Abgeordnetenränge.



13.27 Uhr: Kemmerich nimmt die Wahl zum Ministerpräsidenten an.



13.38 Uhr: Kemmerich wird als Ministerpräsident vereidigt.



ca. 15.30 Uhr: Kemmerich sagt, er wolle mit CDU, SPD und Grünen eine neue Regierung bilden.



ca. 15.45 Uhr: SPD-Chefin Esken kündigt an, den Wahlausgang in einem Koalitionsausschuss mit der Union zu besprechen.



ca. 16:30 Uhr: FDP-Chef Lindner stellt Wahlsieg von Kemmerich fest und ruft CDU, SPD und Grüne in Thüringen dazu auf, ein von Kemmerich gemachtes Gesprächsangebot anzunehmen. Sollten diese sich dem fundamental verweigern, wären baldige Neuwahlen zu erwarten und aus seiner Sicht auch nötig.



ca. 16.35 Uhr: CSU-Chef Söder fordert in München Neuwahlen für Thüringen.



ca. 16.40 Uhr: Auch CDU-Generalsekretär Ziemiak plädiert für Neuwahlen in Thüringen.



ca. 17.00 Uhr: CDU-Bundeschefin Kramp-Karrenbauer kritisiert das Stimmverhalten der Thüringer CDU-Landtagsfraktion als falsch. Die Fraktion habe gegen die Empfehlungen der Bundespartei gehandelt.



ca. 18.20 Uhr: Die Thüringer CDU-Fraktion spricht sich gegen Neuwahlen aus.

3. Februar:

In einer Mitgliederbefragung der Linken wird der Regierungsvertrag für die rot-rot-grüne Minderheitsregierung angenommen.



Nach langwierigen Diskussionen über das verfassungsgemäße Verfahren bei der Wahl des neuen Ministerpräsidenten im Landtag läuft die Frist für Wahlvorschläge aus. Für die AfD tritt der parteilose Bürgermeister Christoph Kindervater an. Die FDP schickt ihren Landeschef Thomas Kemmerich ins Rennen.

24./25. Januar:

Parteitage von Thüringer SPD und Grünen machen den Weg für eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung frei.

22. Januar:

Die AfD kündigt die Aufstellung eines eigenen Kandidaten für den Posten des Ministerpräsidenten an.

15. Januar:

Linke, SPD und Grüne verständigen sich auf einen rund 60 Seiten starken Regierungsvertrag. Die Wahl eines Ministerpräsidenten soll Anfang Februar stattfinden

13. Januar:

Erstmals sprechen Spitzenpolitiker von Linke, CDU, SPD, Grüne und FDP direkt miteinander darüber, wie Mehrheiten im Parlament gefunden werden können.

12. Januar:

Unter Moderation von Alt-Bundespräsident Gauck treffen sich Ramelow und Mohring.

6. Januar:

Thüringens Ex-Ministerpräsident Althaus (CDU) bringt die Idee einer "Projektregierung" ins Spiel.

6. Dezember:

CDU und FDP erklären, ein Gesprächsangebot von Rot-Rot-Grün anzunehmen. Dabei gehe es um Zusammenarbeit unterhalb von Unterstützung, Duldung oder Tolerierung.

26. November:

Mit Birgit Keller wird erstmals eine Linken-Politikerin an die Spitze des Erfurter Parlaments gewählt.

24. November:

Mohring gibt den Anspruch auf ein Regierungsamt auf. Seine Fraktion werde keinen Kandidaten aufstellen.

6. November:

Mohring schließt eine Koalition oder Kooperation mit der Linken ebenso aus wie mit der AfD.

31. Oktober:

CDU-Spitzenkandidat Mohring bringt eine Minderheitsregierung seiner Partei mit SPD, Grünen und FDP ins Gespräch. Diesem Bündnis fehlen sieben Sitze zu einer Mehrheit.

30. Oktober:

Die bisherige rot-rot-grüne Koalition will trotz nun fehlender Mehrheit weiter zusammenarbeiten. Wegen der Einbußen von SPD und Grünen fehlen ihr vier Stimmen zu einer Mehrheit.

28. Oktober:

CDU-Fraktionsvize Heym löst eine heftige Diskussion aus mit der Bemerkung, dass seine Partei auch ein Bündnis mit der AfD nicht ausschließen solle - was ein Parteitagsbeschluss allerdings ebenso ausschließt wie ein Bündnis mit der Linken.

27. Oktober:

Bei der Landtagswahl verliert die von Bodo Ramelow (Linke) geführte Koalition von Linken, SPD und Grünen ihre knappe Mehrheit. Nach der Linkspartei (31 Prozent) wird die rechtsgerichtete AfD (23,4) zweitstärkste Kraft vor der CDU (21,7). Die SPD stürzt auf 8,2 Prozent ab. Grüne (5,2) und FDP (5,0) schaffen den Einzug in den Landtag nur denkbar knapp.