Auf dem Gelände des früheren KZ-Außenlagers Mühlhausen soll doch kein Bratwurstmuseum entstehen.

Die nordthüringische Stadt suche nun einen alternativen Standort, teilte Landeskulturminister Hoff (Linke) mit. Er ist auch Antisemitismusbeauftragter des Landes Thüringen. Die ursprünglichen Pläne bezeichnete Hoff als "ungeeignet".



Sie waren am Mittwoch bekannt geworden und hatten für Kritik gesorgt. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, sprach von einer unsensiblen und geschichtsvergessenen Entscheidung. Am Donnerstagabend stimmte der Stadtrat trotz der Kritik für die Änderung des Flächennutzungsplanes zugunsten des Museums. Kulturminister Hoff und Mühlhausens Bürgermeister Bruns (SPD) erklärten allerdings am Freitag: "Es darf keinen Zweifel am Leid der in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten Internierten und an der Unmenschlichkeit des Systems der Zwangsarbeit geben".



In dem ehemaligen Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald wurden bis Februar 1945 hunderte jüdische Frauen gefangen gehalten. Sie mussten in einem Rüstungsbetrieb Zwangsarbeit verrichten. Der private Verein, der für das Bratwurstmuseum zuständig ist, teilte dem MDR mit, dass er nichts von der Vergangenheit des Geländes gewusst habe.