In Thüringen haben sich die rot-rot-grüne Minderheitsregierung und die CDU auf einen Landeshaushalt geeinigt.

Dies teilte Ministerpräsident Ramelow mit. Der Etat für 2021 gehe jetzt zur Debatte und Genehmigung in die Fraktionen. Das bedeute "Stabilität in schwierigen Zeiten". Auch SPD-Fraktionschef Hey vermeldete einen Durchbruch.



Der Haushalt muss noch im Landtag verabschiedet werden. Er ist die Voraussetzung, dass Ende April wie geplant Neuwahlen in Thüringen stattfinden können. Die rot-rot-grüne Regierung hatte Im Frühjahr mit der CDU einen sogenannten Stabilitätspakt ausgehandelt, der die Umsetzung wichtiger Projekte sichern soll.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.