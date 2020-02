Da kann der frisch gewählte Ministerpräsident Thüringens, der Liberale Thomas Kemmerich, noch so oft betonen, dass seine Brandmauern noch stünden wie vor der Wahl, die Mauern, die ihn von den Extremen Links und Rechts abgrenzten. Eine Mauer hat er heute eingerissen. Er hat sie nicht nur ein bisschen beschädigt, sondern gleich ganz beseitigt.

Thomas Kemmerich ist ein Ministerpräsident von Gnaden der AfD, der AfD Thüringens, an dessen Spitze der Rechtsradikale Björn Höcke steht. Die Bemerkung Kemmerichs, dass die Wahl ja geheim gewesen sei und er nicht wisse, von wem er gewählt wurde, kann da nur noch als Zynismus verstanden werden. Nun will er Gespräche mit CDU, SPD und Grünen führen. Letztere haben schon abgewinkt: Mit einem, der sich von der AfD ins Amt verhelfen lasse, gäbe es keine Koalition, keine Duldung, keine Zusammenarbeit, keine Gespräche.

Bleibt Kemmerich und seinen fünf Abgeordneten die CDU. Die hat ihn schließlich nahezu geschlossen mitgewählt. Der CDU-Vorsitzende Mike Mohring tat nach der Wahl ganz und gar unschuldig: Sie hätten ja einen bürgerlichen Kandidaten gewählt – für das Abstimmungsverhalten anderer Parteien könne er nichts. Damit beweist Mohring wieder einmal, dass es nur eine verlässliche Größe in seiner Politik gibt: Sein persönlicher Wille zur Macht.

Die CDU würde zum Laufburschen Björn Höckes

Sollte er mit seiner CDU in eine Koalition mit der FDP eintreten, dann wäre dies eine Minderheitsregierung unter Duldung der AfD. Auf gerade einmal 26 von 90 Landtagssitzen käme die Koalition. Kein einziges Gesetz könnte schwarz-gelb durch den Landtag bringen, dass der AfD nicht gefällt. Die AfD würde faktisch mitregieren. Die CDU, die Partei, die noch vor elf Jahren in Thüringen mit absoluter Mehrheit regierte, würde so zum Laufburschen Björn Höckes.

Nach dem Einzug in alle Landesparlamente und den Bundestag dürfte das für die AfD zum größten Triumph werden. Die CDU hat schon verlauten lassen, dass sie bereit sei, mit der FDP zu koalieren. Dies wäre ein neuer Winkelzug Mike Mohrings in seiner an schamlosen Winkelzügen reichen politischen Karriere. Es könnte sein letzter Zug sein. Die Parteispitze in Berlin geht sehr deutlich auf Distanz zu ihm.

Bleibt die AfD: Deren taktischer Trick, den eigenen Kandidaten fallen zu lassen und CDU und FDP ins eigenen Messer laufen zu lassen, war perfide, aber durchaus vorhersehbar. Die AfD hat damit nur bewiesen, dass es ihr um die Zerstörung des bestehenden politischen Systems geht. Auf diesem Weg ist sie heute einen großen Schritt weitergekommen. Sollten das CDU und FDP nicht bald begreifen und den Weg für Neuwahlen freimachen, dann handeln sie nach dem Motto: Besser mit Rechtsradikalen regieren als gar nicht regieren.

