Um es gleich vorweg zu sagen: Dieser vermeintliche Coup von FDP und CDU, gemeinsame Sache mit der AfD um den rechtsextremen Björn Höcke zu machen, ist ein Tabubruch, ein Dammbruch, eine Schande. Da hilft auch nicht die allenfalls halbherzige Verteidigung von Christian Lindner, in einer geheimen Wahl habe man nun mal keinen Einfluss auf das Stimmverhalten anderer.

Doch immerhin auf Bundesebene scheinen die Brandmauern gegen Rechts noch einigermaßen intakt zu sein. Klar war insbesondere die Ablehnung aus den Parteizentralen in Berlin und München. Insbesondere die beiden Chefs der Union fanden deutliche Worte für das Verhalten ihrer Parteifreunde in Erfurt. Wenn es unvereinbar für die sogenannten bürgerlichen Parteien ist, den linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow auch nur zur dulden, dann ist es erst recht unvereinbar, gemeinsam mit der Höcke-AfD einen anderen Regierungschef zu wählen.

Doch auch wahr ist: Dass es überhaupt so weit gekommen ist, daran tragen die Bundesparteien eine erhebliche Mitschuld. Von Anfang haben Union und FDP die Thüringer Linkspartei des moderaten, extremer Positionen unverdächtigen, Bodo Ramelow gleichgesetzt mit der extrem rechten Thüringer AfD von Björn Höcke. Dadurch haben sie den Handlungsspielraum ihrer Landesverbände massiv eingeengt und sie so erst in diese unmögliche Position gebracht, aus der heraus nun das Desaster von Erfurt entstanden ist.

Neuwahlen wäre ein gerechter Preis

Der Schaden für die beiden Parteien ist in jedem Fall beträchtlich. Deutlich zeigt sich der Riss, der durch das bürgerliche Lager geht bei der Frage nach dem Umgang mit rechts. Ein Riss auch zwischen Ost und West, der auch durch Machtworte aus Berlin nicht mehr so einfach zu kitten ist.

Und jetzt kommt es zum Lackmus-Test: Sollten sich Kemmerich, Mohring und Co dem allgemeinen Wunsch nach Neuwahlen weiter trotzig verweigern und an ihrer unheilvollen Minderheitskoalition von Höckes Gnaden festhalten, dann bliebe eigentlich nur der Ausschluss der Thüringer Landesverbände. Die Spaltung wäre perfekt.

Doch auch der Preis von Neuwahlen wäre für FDP und CDU hoch. Sie würden höchstwahrscheinlich als Verlierer hervorgehen. Doch nach dem Tabubruch von heute wäre das ein gerechter Preis.

