In Thüringen sollen Neuwahlen den Weg aus der Regierungskrise ebnen. Vertreter von Linkspartei, SPD und Grünen einigten sich mit der CDU nach langen Gesprächen in Erfurt auf vorgezogene Landtagswahlen am 25. April des kommenden Jahres. Darüber hinaus verabredeten die Parteien, dass für die Übergangszeit der Linken-Politiker Ramelow am 4. März bereits im ersten Wahlgang zum Ministerpräsidenten gewählt werden soll.

In einer weiteren Übereinkunft wurde ein sogenannter Stabilitätsmechanismus vereinbart. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass der AfD bei Abstimmungen eine entscheidende Rolle zukommt. Bislang scheiterte eine Einigung an den komplizierten Mehrheitsverhältnissen und der Frage, wie zügig Neuwahlen stattfinden sollen.



Anfang Februar war der FDP-Politiker Kemmerich im Thüringer Landtag unerwartet zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Er erhielt im dritten Wahlgang Stimmen von der AfD, so dass eine Wiederwahl Ramelows scheiterte. Später trat er zurück, blieb aber geschäftsführend und ohne Kabinett im Amt.