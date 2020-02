Der Linkenpolitiker Ramelow steht möglicherweise nicht mehr für eine erneute Wahl zum Ministerpräsidenten Thüringens zur Verfügung. Nach Informationen unseres Korrespondenten ist bei CDU, SPD, Linken und Grünen die frühere Ministerpräsidentin Lieberknecht von der CDU als gemeinsame Kandidatin im Gespräch.

In Erfurt beraten Vertreter von Linkspartei, Grünen und SPD mit der CDU in Erfurt. Ramelow selbst nahm entgegen anderslautender Aussagen doch an dem Treffen teil. Ziel war zunächst, die Union zu bewegen, den Linken-Politiker Ramelow zum Ministerpräsidenten zu wählen. Das lehnte die CDU aber bisher ab.

Politische Krise nach Wahl Kemmerichs

Der FDP-Politiker Kemmerich war nach nur wenigen Tagen vom Amt des Ministerpräsidenten zurückgetreten, nachdem seine Wahl mit den Stimmen der AfD zustande gekommen war. Der Vorgang löste eine Regierungskrise in Thüringen aus. Ramelow war von 2014 bis 2020 Ministerpräsident, bei der Landtagswahl verlor seine rot-rot-grüne Regierung jedoch die Mehrheit.