Nach der umstrittenen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen beklagt die FDP Übergriffe und Anfeindungen gegen ihre Geschäftsstellen und Politiker.

Die FDP-Bundeszentrale in Berlin erklärte gegenüber dem "Tagesspiegel", es habe Vandalismus und Bedrohungen in ganz Deutschland gegeben. So habe die FDP-Politikerin Preisler in Mecklenburg-Vorpommern nach einem Angriff auf ihr Haus mit Feuerwerkskörpern mit ihrer Tochter fliehen müssen. In Thüringen erhalten derzeit der FDP-Landesvorsitzende Kemmerich und seine Familie rund um die Uhr Personenschutz. Selbst Kemmerichs Kinder seien wegen Anfeindungen in der vergangenen Woche unter Polizeischutz zur Schule gebracht worden, sagte ein Sprecher der Thüringer FDP der dpa. Seine Frau sei auf offener Straße angespuckt worden, In einem Supermarkt sei eine Art Fahndungsfoto von Kemmerich ausgehängt worden. Zudem habe es mehrfach Menschenansammlungen vor seinem Wohnhaus gegeben. Kemmerich hatte sich am Mittwoch im Landtag in Erfurt mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Am Samstag war er nach massiven Protesten wieder zurückgetreten, ist aber noch geschäftsführend im Amt. Derzeit ist unklar, wie es in Thüringen weitergeht.



Thüringens Landtagspräsidentin Keller mahnte in der Debatte um die Ministerpräsidentenwahl zur Mäßigung. Die Politikerin der Partei Die Linke sagte in Erfurt, man dürfe nicht den Anstand und den Respekt voreinander verlieren. Beschimpfungen oder tätliche Übergriffe seien völlig inakzeptabel. Höchste Priorität habe es nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Kemmerich, FDP, wieder geordnete demokratische Prozesse zu ermöglichen und den Menschen das Vertrauen in die Politik zurückzugeben.