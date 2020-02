Der FDP-Vorsitzende Lindner hat den angekündigten Rückzug des Thüringer Ministerpräsidenten Kemmerich als richtige und einzig mögliche Entscheidung begrüßt.

Damit habe man sich aus einer Abhängigkeit von der AfD befreit, sagte Lindner nach einem Gespräch mit Kemmerich in Erfurt. Er selbst hätte als Bundesvorsitzender nicht im Amt bleiben können, wenn eine Parteigliederung systematisch mit der AfD zusammengearbeitet hätte, betonte Lindner. In einer Sondersitzung des FDP-Vorstands werde er morgen die Vertrauensfrage stellen.



Die Kandidatur Kemmerichs sei symbolisch gemeint gewesen, erklärte Lindner weiter. Da in Thüringen im demokratischen Zentrum keine Mehrheiten möglich seien, sei es folgerichtig, das Amt zurückzugeben.



Einen Tag nach seiner überraschenden Wahl zum Ministerpräsidenten hatte der FDP-Politiker Kemmerich heute Mittag erklärt, seine Fraktion habe beschlossen, die Auflösung des Landtags zu beantragen, um eine Neuwahl herbeizuführen. Die Wahl mit Stimmen von CDU, FDP und AfD war auf breite Kritik gestoßen.