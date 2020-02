Die FDP im Thüringer Landtag wird bei der neuerlichen Ministerpräsidentenwahl in der kommenden Woche nicht für den Linkspolitiker Ramelow stimmen.

Dies habe die fünfköpfige Fraktion einstimmig beschlossen, teilte Parteichef Kemmerich mit. Der Beschluss betreffe alle möglichen Durchgänge bei der Abstimmung am nächsten Mittwoch. Für die Freien Demokraten sei ein rot-rot-grünes Bündnis nicht wählbar. Dies bleibe politische Grundüberzeugung.



Ramelow, der bereits fünf Jahre lang eine rot-rot-grüne Regierung anführte, war bei der ersten Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar in den ersten beiden Wahlgängen gescheitert. Im dritten Wahlgang setzte sich dann Kemmerich mit Stimmen von CDU, FDP und AfD durch. Kemmerich trat nach drei Tagen wieder zurück; er ist derzeit geschäftsführend im Amt.