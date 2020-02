Nach dem Eklat bei der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen hat die Große Koalition in Berlin baldige Neuwahlen gefordert.

In einer Sondersitzung des Koalitionsausschusses einigten sich CDU, CSU und SPD darauf, dass man eine erneute Regierungsbildung in Thüringen mit Hilfe von AfD-Stimmen ausschließen müsse. CSU-Chef Söder sprach am Abend auf einer Parteiveranstaltung von einem klaren Signal. Er betonte, dass Menschen mit völkischem Gedankengut nicht bestimmen dürften, wer das Land regiere.



Am Nachmittag hatte Thüringens Ministerpräsident Kemmerich seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Der FDP-Politiker bleibt aber zunächst geschäftsführend im Amt.



Die Linkspartei in Thüringen sieht nach Kemmerichs Rückzug den Weg frei für eine erneute Kandidatur von dessen Vorgänger Ramelow. Dieser hatte bereits seine Bereitschaft erklärt.



Weil er Kemmerich nach dessen Wahl öffentlich gratuliert hatte, musste zudem der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Hirte, sein Amt aufgeben. Der CDU-Politiker teilte mit, er sei von Bundeskanzlerin Merkel dazu aufgefordert worden.