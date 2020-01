In Thüringen entscheiden heute die Grünen darüber, ob sie sich an einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung beteiligen.

Den Delegierten eines Landesparteitags in Apolda liegt dazu das Regierungsprogramm vor, auf das sich die Parteispitze mit der Linken und der SPD verständigt hat. Gestern hatten die Sozialdemokraten auf einem Parteitag in Erfurt für das Bündnis votiert. Bei der Linken werden die Mitglieder befragt.



Ministerpräsident Ramelow will sich Anfang Februar im Landtag zur Wiederwahl stellen. Eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung wäre auf die Stimmen von CDU oder FDP angewiesen. Alle Parteien lehnen eine Zusammenarbeit mit der AfD im Landtag ab.