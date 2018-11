In Erfurt ist der Grundstein für eine neue Moschee gelegt worden.

Das Gebäude mit Minarett entsteht in einem Gewerbegebiet am Erfurter Stadtrand. Thüringens Ministerpräsident Ramelow erklärte, eine Moschee gehöre in die Gesellschaft, genau wie eine Synagoge oder Kirche. Auch Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirche begrüßten den Neubau. In Sichtweite des Festakts hielten jeweils rund 60 Gegner und Befürworter der Moschee Kundgebungen ab. In den vergangenen Jahren hatte es gegen das Bauvorhaben massive islamfeindliche Proteste gegeben.