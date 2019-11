In Thüringens CDU hält die Debatte über Gespräche mit der AfD an.

In einer Erklärung, die von 17 Kommunalpolitikern unterzeichnet wurde, werden "ergebnisoffene Gespräche" mit der AfD gefordert. Wie mehrere Medien berichteten, heißt es in dem Papier, dass zwar keine Koalition in Betracht käme, jedoch "alles dazwischen unter Demokraten" besprochen werden könne, um auszuloten, ob und wie eine stabile Regierung gebildet werden könne.



In der CDU gibt es einen Parteitagsbeschluss, der jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt. SPD-Generalsekretär Klingbeil forderte gestern Abend eine Stellungnahme von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer. Die Brandmauer nach Rechts kriege in der Union immer und immer mehr Risse, schrieb er auf Twitter.