Die Wahl des Thüringer FDP-Landesvorsitzenden Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten hat bundesweit zu Protesten geführt. Die CDU-Spitze in Berlin verlangte Neuwahlen. Die Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer warf dem eigenen Landesverband in Thüringen vor, gegen die Beschlusslage der Partei verstoßen zu haben. Sie sehe keine stabile Grundlage für Kemmerich. Es sei jetzt an ihm zu entscheiden, ob er "Ministerpräsident von Höckes Gnaden" bleiben wolle oder nicht.

Die Thüringer CDU betonte hingegen, sie habe keinen Einfluss auf das Wahlverhalten anderer Parteien und lehne Neuwahlen ab. Auch aus der FDP-Bundestagsfraktion kommen Forderungen nach raschen Neuwahlen. Vorstandsmitglied Strack-Zimmermann sagte im Deutschlandfunk, sie hoffe, dass Kemmerich noch heute von seinem Amt zurücktrete. Er hätte wissen müssen, welche Dimension dies annehme.



Kemmerich selbst erklärte im ARD-Fernsehen, es werde keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, aber er werde sich der Verantwortung stellen. Neuwahlen seien keine Option, da das Wahlergebnis nach letzten Umfragen ähnlich wäre. Er rief die demokratischen Parteien zu Zusammenarbeit auf.



Aus Protest gegen Kemmerichs Wahl gingen in vielen Städten Deutschlands tausende Menschen auf die Straße. Demonstranten bildeten vor der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt eine Menschenkette. Auch vor der FDP-Parteizentrale in Berlin sowie in Köln und Düsseldorf kamen Demonstranten zusammen. Zu den spontanen Kundgebungen hatten SPD, Grüne und Linke aufgerufen.



Die für heute Abend geplante Ernennung und Vereidigung von Ministern wurde abgesagt. Zunächst sollen die Staatssekretäre ihre Arbeit fortsetzen.



Kemmerich hatte sich im Thüringer Landtag im entscheidenden dritten Wahlgang mit Hilfe der AfD gegen Amtsinhaber Ramelow von der Linkspartei durchgesetzt. Der abgewählte Ministerpräsident nannte die Wahl seines Nachfolgers eine "widerliche Scharade". Die AfD begründete ihr Wahlverhalten damit, dass sie eine rot-rot-grüne Regierung habe verhindern wollen. Die Partei hatte in allen drei Wahlgängen einen eigenen Kandidaten gestellt, diesem im letzten Durchgang aber keine einzige Stimme gegeben.



Die Spitzen von Union und SPD im Bund wollen die Konsequenzen der umstrittenen Wahl in einem Koalitionsausschuss am Samstag beraten.