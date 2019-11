Ein Treffen von Thüringens CDU-Chef Mohring mit Ministerpräsident Ramelow von der Linkspartei wird es voerst nicht geben.

Das Gesprächsangebot Ramelows habe sich bis auf weiteres erledigt, sagte ein Sprecher des Ministerpräsidenten auf Anfrage in Erfurt. Grund sei, dass Mohring eine Kurznachricht von Ramelow öffentlich vorgezeigt und damit die Diskretion verletzt habe.



Die CDU in Thüringen hatte zuvor erklärt, dass es keine Form der Zusammenarbeit mit der Linken geben wird. Auch ein Gesprächsangebot der Linken, bei dem es um die schwierige Regierungsbildung gehen sollte, lehnte die CDU nach Angaben von Generalsekretär Walk ab.



Ramelow strebt eine Fortsetzung der rot-rot-grünen Koalition in Thüringen an. Dieser fehlen im Parlament aber vier Stimmen für eine Mehrheit.