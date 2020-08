Der thüringische FDP-Vorsitzende Kemmerich will sich erneut um den Posten bewerben.

Er werde im November wieder für das Amt kandidieren, sagte Kemmerich dem MDR. Er ließ offen, ob er bei der nächsten Landtagswahl auch erneut als Spitzenkandidat antreten will.



Der FDP-Bundesvorsitzende Lindner hatte seinem Thüringer Parteikollegen empfohlen, dies nicht zu tun - auch mit Blick auf das Ansehen der FDP insgesamt.



Kemmerich war im Februar mit Stimmen von AfD, CDU und FDP zum thüringischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Er nahm die Wahl an und löste damit eine Welle der Empörung aus. Bereits nach einem Tag im Amt kündigte er seinen Rücktritt an.