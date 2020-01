In Thüringen werden die Beratungen über eine künftige Mehrheitsfindung im Parlament erstmals mit Vertretern von CDU und FDP fortgesetzt.

Sie kommen in Erfurt mit Politikerinnen und Politikern der Parteien Die Linke, SPD und Grüne zusammen. CDU und FDP hatten in der Vergangenheit Einladungen der Linken noch abgelehnt. Über eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Ramelow gibt es bereits eine Grundsatzeinigung, die am Mittwoch abschließend diskutiert werden soll. Darüber hinaus ist eine sogenannte Projektregierung aus Linkspartei und CDU im Gespräch.



Bei der Landtagswahl im Oktober war die Linkspartei stärkste Kraft geworden, vor AfD und CDU. Die rot-rot-grüne Regierungskoalition verlor bei der Wahl zwar ihre Mehrheit, Ramelow blieb aber geschäftsführend im Amt.