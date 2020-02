Die Publizistin Marina Weisband bleibt bei ihrer Forderung an die FDP, keine Narrative der AfD zu übernehmen.

Dies schwäche die Sache und die FDP, betonte Weisband in ihrem Blog. Sie hatte in diesem Zusammenhang in der Talkshow "Hart aber Fair" den FDP-Vorsitzenden Lindner kritisiert und ein Beispiel genannt: nämlich Lindners Aussage, man könne beim Bäcker in der Schlange nicht sagen, wer ein hoch qualifizierter Ausländer und wer höchstens geduldet sei. Das mache den Menschen Angst. Weisband betonte, dass solch ein Narrativ diffuse Ängste schüre. Selbst wenn in der Schlange jemand nur geduldet sei, sei das noch lange kein Grund zur Furcht.



Gleichzeitig bat Weisband für ihren Kommentar zu der Aussage um Entschuldigung, für den sie in den sozialen Netzwerken angegangen worden war. Sie hatte gesagt: "Das sind nicht die Worte eines großen Liberalen. Das sind die Worte eines rassistischen Schildbürgers. Und ich verstehe nicht, warum er sie bemüht."



Weisband stellte nun klar, Zitat: "GEMEINT war: Solche Worte hätte ich eher von einem rassistischen Schildbürger erwartet, als von Christian Lindner (der eben keiner ist). Da mich das Publikum und die restliche Gästerunde richtig verstanden haben, habe ich zuerst überhaupt nicht gerallt, dass man das anders verstehen konnte."



Ihre Formulierung sei aber missverständlich gewesen. Sie sehe die FDP auf der Seite der Antifaschisten. Die ehemalige politische Geschäftsführerin der Piratenpartei bezeichnete es außerdem als "absolut unverzeihlich", wenn FDP-Mitglieder oder ihre Familien bedroht würden.