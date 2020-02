Der SPD will auf einer Klausurtagung die Ergebnisse des Koalitionsausschusses zur Thüringen-Krise bewerten.

Der Partei-Vorstand kommt am Nachmittag in Berlin zusammen. Die große Koalition hatte sich gestern grundsätzlich für Neuwahlen in Thüringen ausgesprochen. Auch die FDP-Bundestagsfraktion berät. In Thüringen war der FDP-Politiker Kemmerich mit Unterstützung der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Angesichts der großen Empörung trat Kemmerich gestern nach nur drei Tagen im Amt zurück, bleibt aber vorerst geschäftsführend im Amt.



Nach Angaben der Linken ist Kemmerichs Vorgänger Ramelow bereit, erneut für das Amt des Regierungschefs zu kandidieren. Sein Bündnis mit SPD und Grünen verfügt aber nicht über eine ausreichende Mehrheit im Landtag. Weil die CDU Ramelow nicht wählen will, könnte er mit den Stimmen der AfD ins Amt kommen. Entsprechend hatte sich Bundestagsfraktionschef Gauland geäußert. Die Thüringer Linke-Chefin Hennig-Wellsow forderte deshalb von der CDU ein Bekenntnis für die Wahl Ramelows zum Ministerpräsidenten. Man müsse dokumentieren, dass er von Demokraten gewählt werde, sagte sie der Nachrichtenagentur DPA.